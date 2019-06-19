Başkan Erdoğan: 23 Haziran pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? (Video) 19.06.2019 16:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Biz bunlardan korkmuyoruz.'' dedi.