Başkan Erdoğan: "2019 yılını Şanlıurfa Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz" 25 Aralık 2018, Salı

Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. 2019 yılını Şanlıurfa Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz Gaziantep de bu işim içinde olacak, Mardin de aynı şekilde, Adıyaman da…. 5 ilimizi bu işin içerisine almak suretiyle bölgeyi göbeklitepe yılında ayağa kaldıracağız 2018'i de Truva yılı ilan etmiştik. Bölgede turizme yüzde 60 bir canlılık getirmiştik. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'ya gidip açılışını bizzat yapacağız. Şimdiden Şanlıurfalı arkadaşlarım çalışmalarına hazırlasınlar.