Emniyet konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye terörle, çetelerle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini bizim dönemimizde yaşamıştır. PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKP-C'ye kadar karanlık güçlerin üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini tepeledik, tepeliyoruz, tepeleyeceğiz. Sadece 2016'dan 761 içeride 1092 Kuzey Irak'ta olmak üzere birçok PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Organize suç çetelerine yapılan baskınlara 33 bine yakın kişi yakalanmıştır.
Başkan Erdoğan: "2016'dan bu yana 1092 PKK'lı dışarıda 761 PKK'lı içeride etkisiz hale getirildi"06 Kasım 2018, Salı
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