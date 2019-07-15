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Başkan Erdoğan 16 Türk devletini temsil eden tören takımını tek tek selamladı

15.07.2019 22:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti. Konuşmasını bitiren Başkan Erdoğan dua ettikten sonra platformdan inerken arkadaki 16 Türk devletini temsil eden askerlerin tek tek ellerine dokunarak selamladı.


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