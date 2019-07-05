Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır 05.07.2019 17:36

Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecinin karşısına dikildi" açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız. Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

15 TEMMUZ TAM BİR MİLLİ İRADE ŞAHLANIŞIDIR

Biz dünyanın en güçlü ordularını en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Tarih boyunca bizim milletimize asker millet ordu millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklanıyor. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir.15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecilerin karşısına dikildi.

Malazgirt'ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen İstiklal Marşımızın mesajlarını zihniyle kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir. Türk ordusu peygamber ocağıdır. İçindeki ayrık otları dikeler aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayrılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bu ocak hep el üstünde tutulur.