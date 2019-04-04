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Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni ziyaret etti

04.04.2019 18:22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde incelemelerde bulundu.


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