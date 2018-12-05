Başkan Erdoğan 14 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 14 il belediye başkan adayını yarın açıklayacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, toplantıda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.
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