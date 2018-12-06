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Başkan Erdoğan 14 ilin belediye başkan adayını açıkladı

06 Aralık 2018, Perşembe

Bugüne kadar 60 büyükşehir ve il belediye başkan ismini paylaştık. Bugün 14 büyükşehir veya il belediye başkanı ismini daha açıklıyoruz. Böylece 74 şehrimizin adaylarını tanıtmış oluyoruz. Ağrı - Savcı Sayan - İş adamı/Gazeteci Aksaray - Evren Dinçer - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanı Bilecik - Nihat Can - Belediye Başkan Vekili Erzincan - Cemalletin Başsoy - Mevcut Belediye Başkanı Edirne - Koray Uymaz - AK Parti eski il başkanı Iğdır - Adil Aşırım - 20. Dönem Milletvekili Isparta - Şükrü Başdeğirmen - İş adamı/STK yöneticisi Kars - Ensar Erdoğdu - AK Parti eski il başkanı Kırşehir - Yaşar Bahçeci - Mevcut Belediye Başkanı Kütahya - Ahmet Sami Kutlu - AK Parti il yönetim kurulu üyesi Siirt - Ali İlbaş - AK Parti eski il başkanı Tunceli - Gökhan Arslan - AK Parti İl Başkan Yardımcısı Van - Necdet Takva - Van Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zonguldak - Ömer Selim Alan - Doktor / AK Parti İl Başkan Yardımcısı


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