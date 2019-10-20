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Başkan Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

20.10.2019 22:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe sahilindeki etkinlik alanında düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri'ne katıldı. Horon oynayan çocukları bir süre izleyen Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.


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