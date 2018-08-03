Yol Durumu

Başkan Erdoğan:  100 günde binin üzerinde proje yapılacak

03 Ağustos 2018, Cuma

100 günlük eylem planını açıklayan Başkan Erdoğan, "İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik." dedi.

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