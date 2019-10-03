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Basel'den Trabzonspor maçı öncesi skandal Türkiye haritası paylaşımı! (Video)

03.10.2019 17:47

İsviçre ekiplerinden Basel'in Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi yaptığı paylaşım olay oldu. Basel, resmi twitter hesabından paylaştığı videoda bir skandala imza attı. Yapılan videolu paylaşımda Türkiye haritasının Avrupa Kıtası'ndaki topraklarının kesildiği görüldü. Futbolseverler Basel kulübünü küstahlıkla suçlarken, İsviçre ekibi henüz videoyu kaldırmadı.


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