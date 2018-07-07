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Başbakan'dan yeni bedelli açıklaması

06 Temmuz 2018, Cuma

Son dakika haberi... Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ve KHK açıklamasında bulundu.Başbakan Yıldırım: "Bir güzellik düşünüyoruz ama verilmiş bir karar yok" dedi. KHK hakkında da konuşan Binali Yıldırım "KHK yayınlanacak ve ihraçlar olacak. İçinde Emniyet ve TSK'dan ihraçlar olacak" dedi.

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