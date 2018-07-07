Başbakan'dan yeni bedelli açıklaması

Son dakika haberi... Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ve KHK açıklamasında bulundu.Başbakan Yıldırım: "Bir güzellik düşünüyoruz ama verilmiş bir karar yok" dedi. KHK hakkında da konuşan Binali Yıldırım "KHK yayınlanacak ve ihraçlar olacak. İçinde Emniyet ve TSK'dan ihraçlar olacak" dedi.
Başbakan'dan yeni bedelli açıklaması06 Temmuz 2018, Cuma
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