Başbakan Yıldırım'dan terörist elebaşı Salih Müslüm açıklaması!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, terörist elebaşı Salih Müslüm'ün Prag'ta gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldırım : PKK/PYD elebaşlarından Salih Müslim 24 Şubat'ta Çekya'da gözaltına alındı. Bu teröristin iadesi için gerekli çalışmaları başlattık. Gerekli temaslar sürüyor. Gün NATO müttefikimiz Çekya'nın imtihan günüdür. Dileriz ki Çekya bu teröristi bize iade eder. Sonuç ne olursa olsun, şu kesindir. Bundan sonra eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler. Dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz. " ifadelerini kaydetti
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