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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

06 Ocak 2018, Cumartesi
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Nevşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' isteğine sert bir şekilde yanıt veren Yıldırım; "Be kardeşim 15 senedir yenile yenile yenilgiye doymadın mı?" dedi.
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