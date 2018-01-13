Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na 'Adalar' yanıtı

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Niğde İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün konuşmasında diyor ki: 'Benim efendim sözüm var, adaları geri alacağım.' 'Adalar bizim mi, Yunanistan'ın mı?' diye soru soruyor. Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere sor. Bu adalar ne zaman teslim edildi oraya? Onun hesabını, git de bu adaları onlara teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın." şeklinde konuştu..
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