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Başbakan Yıldırım'dan gençlere tavsiye

10 Ocak 2018, Çarşamba
Gönül Dağı Özel Programına konuk olan Başbakan Binali Yıldırım'dan gençlere tavsiye: Çalışsınlar, çabalasınlar. Bu ülkenin geleceği için, büyümesi, kalkınması için büyük sorumluluklar mutlaka alacaklardır.
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