Başbakan Yıldırım'dan "28 Şubat" açıklaması 28 Şubat 2018, Çarşamba

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" adlı etkinlikte konuştu. Yıldırım, Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor." dedi. İşte Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarının detayları...