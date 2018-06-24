Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Başbakan Yıldırım: "Türkiye yeni sistemde istikrar içinde ilerleyecek"

Başbakan Yıldırım: "Türkiye yeni sistemde istikrar içinde ilerleyecek"

24 Haziran 2018, Pazar

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yıldırım oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları