Yol Durumu

Başbakan Yıldırım sınırdaki askerlere seslendi

05 Şubat 2018, Pazartesi
Bakanlar Kurulu toplantısında bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Afrin harekatının merkezine telekonferans yolu ile bağlandı. Harekata ilişkin Korgeneral İsmail Metin Temel'den bilgi alan Yıldırım, komutanlara ve askerlere başarı dileklerini iletti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mahmut Mahmut

Allah razı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.02.2018 18:46
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları