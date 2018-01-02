Başbakan Yıldırım öğretmeninin cenazesine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, ilkokul öğretmeni Galip Kumbar'ın (82) cenaze namazına katıldı. Pendik Sahil Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenazeye katılan Yıldırım, burada Kumbar'ın ailesine ve yakınlarına taziyede bulundu. Yıldırım, cenaze namazının ardından öğretmeni Kumbar'ın cenazesini, omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Kumbar'ın cenazesi Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Başbakan Yıldırım öğretmeninin cenazesine katıldı01 Ocak 2018, Pazartesi
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