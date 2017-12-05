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Başbakan Yıldırım Kore'deki Türk şehitliğinde

05 Aralık 2017, Salı
Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'de Türk şehitliğini de ziyaret etti. Başbakanın ziyareti esnasında şehitlikte İstiklal Marşı okunurken, marşın hemen ardından da Kur'an tilaveti verildi.
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