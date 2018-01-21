Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinin yapıldığı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı harekat merkezine gelerek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından operasyona ilişkin bilgi aldı.
Başbakan Yıldırım Genelkurmay Karargahı'nda!20 Ocak 2018, Cumartesi
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