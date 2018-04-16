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Başbakan Yıldırım: Ege'deki adacıktan o Yunan bayrağı kaldırıldı

16 Nisan 2018, Pazartesi

Başbakan Yıldırım, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarıyla ilgili "Ege'deki adacıktan o bayrak kaldırıldı. Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz" dedi.

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