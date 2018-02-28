Yol Durumu

Başbakan Yıldırım "Darbeleri milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık"

28 Şubat 2018, Çarşamba

AK Parti Genel Merkezi'nde "28 Şubat Darbesi: İnsan Haklarına Balans Ayarı" adlı etkinlikte konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bin yıl süreceği söylenen darbeleri, milletten güç alarak tarihin çöplüğüne attık. Siyaset yapmaları engellenmek istenen kadrolar, şimdi iktidarda ve darbecilerden hesap soruyor" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları