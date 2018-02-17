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Başbakan Yıldırım 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda

16 Şubat 2018, Cuma
Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Bayerischer Hof oteline geldi. .
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