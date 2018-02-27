Başbakan Binali Yıldırım'dan CHP'ye "PYD" yanıtı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, "Ana muhalefet partisi CHP'nin bazı vekilleri bugünlerde ortak bir laf dolaştırıyor Hükümet PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş, ben belgelerle geldim. CHP'nin dünyadan haberi yok, bunlar 20 MGK kararının hiçbirini okumamış, MGK'ların değişmez gündemi PKKPYD/YPG ile mücadele olmuştur." dedi..
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