Başbakan Binali Yıldırım: Hemen insanlık ayıbını ortadan kaldırmalıyız!
20 Aralık 2017, Çarşamba
Bangladeş'te Rohinga Müslümanları'nın yaşadığı kampları ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası kamuoyunu ülkede yaşanan insanlık dramına daha fazla önem göstermeye çağırdı. Cox's Bazar'da konuşan Yıldırım, "Bu yaşanan insanlık ayıbını sonlandırmak için Bangladeş yönetimi ile işbirliği içinde ellerinden gelen desteği yapmaya çağırıyoruz. Türkiye binlerce km uzakta olmasına rağmen bunu başlattı. Artık bunun uluslararası bir kampanyaya dönüşme vakti gelmiştir" dedi.
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