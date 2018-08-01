ABD tarafından Türkiye'ye karşı artan tehdit ve şantajların ardından tüm Türkiye'den birlik ve dik duruş çağrıları geliyor. Sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın "Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz" diyerek haykırdığı efsane video yeniden paylaşım rekoru kırmaya başladı. İşte Erdoğan'ın hainlere, arkalarındaki emperyalist Batı'ya karşı o dik duruşunu sergilediği efsanevi konuşması...
"Başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz"01 Ağustos 2018, Çarşamba
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