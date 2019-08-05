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Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

05.08.2019 15:01

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos'u elemesi durumunda Rus ekibi Krasnodar - Portekiz ekibi Porto mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.


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