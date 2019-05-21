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Başakşehir’de vatandaşlar isyan etti! Kadınlar yolu kapattı

21.05.2019 11:21

Başakişehir'in Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kadınlar, uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını söyledi.


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