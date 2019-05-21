Başakşehir’de vatandaşlar isyan etti! Kadınlar yolu kapattı

Başakişehir'in Altınşehir Mahallesi’nde kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Kadınlar, uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını söyledi.
Başakşehir’de vatandaşlar isyan etti! Kadınlar yolu kapattı21.05.2019 11:21
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