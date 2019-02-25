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Başakşehir'de korkutan olay! Okulun istinat duvarı çöktü

25.02.2019 16:33

İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan özel okul ile bir siteyi ayıran istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenilirken, özel okulun bahçesinde bulunan halı saha zarar gördü. İtfaiye ve polis ekibinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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