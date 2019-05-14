Haberler Web TV Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Çökme anının görüntüleri ortaya çıktı

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Çökme anının görüntüleri ortaya çıktı

14.05.2019 21:10

Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiği olayda çöken duvarın altında bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Duvarın çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları