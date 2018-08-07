Yol Durumu

Başakşehir'de hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

07 Ağustos 2018, Salı

Başakşehir'de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu dehşet saçtı. 4 otomobile ezen hafriyat kamyonu, iş yerinin önünde oturan esnafı ezdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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