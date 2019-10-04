Başakşehir'de AVM girişinde izleyenleri şoke eden ilginç kaza! Fren yerine gaza bastı araba takla attı (VİDEO) 04.10.2019 13:06

İstanbul Başakşehir'de izleyenleri şoke eden ilginç bir kaza yaşandı. Bir alışveriş merkezinin otoparkına giriş yapmak için duran kadın sürücü, fren yerine gaza basınca araç önce kaldırıma çarptı, ardından da takla attı. Sürücü, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kameralarını böyle yansıdı...

Başakşehir'de bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için giden kadın sürücü, otopark girişinde durdu, ancak bir an dikkatsizliğinin kurbanı oldu.

FREN YERİNE GAZA BASINCA TAKLA ATTI

Alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basın kadın sürücü, kaldırma vurarak takla attı.

ESNAF KADININ YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevredeki esnaf, takla atan kadın sürücüye yardım için olay yerine koştu. Kaza ise hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

''HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ''

Aracın içerisinden çıkartılan talihsiz kadına ilk müdahaleyi, olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Kazayı gören ve kadını aracın içerisinden çıkaran Hasan Uludağ, "Ofisteydik, bir ses geldi dışarıya çıktık. Araç herhalde hızlı girmiş, küçük alanda ters dönmüş şekilde duruyordu. Sonra kadına yardımcı olduk ve araçtan çıkardık. Kadında bir şey yoktu çok şükür, ambulans geldi ama kendisi hastaneye gitmek istemedi." diye konuştu.