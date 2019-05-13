Başakşehir Şehir Hastanesi'nin son hali havadan görüntülendi! Dünyanın en büyüklerinden biri 13.05.2019 12:33

Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan ve İstanbul'da inşaatı süren Başakşehir Şehir Hastanesi'nin son hali havadan görüntülendi. Yüzde 53'ü tamamlanan ve Eyfel Kulesi'nin yaklaşık 10 katı ağırlığında demirin kullanıldığı hastanenin 2020 yılında hizmete açılması planlanıyor.