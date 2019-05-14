Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında bir aracın kaldığı belirtiliyor.
Başakşehir Kayaşehir'de istinat duvar çöktü!14.05.2019 18:21
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