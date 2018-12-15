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Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu

15 Aralık 2018, Cumartesi

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam sahasında Galatasaray ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi Barış Şimşek oldu. Bu kararın açıklanmasının ardından Fatih Terim'in Fenerbahçe maçı sonrası Barış Şimşek hakkında açıklamaları gündeme geldi. Barış Şimşek, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem Asistan'ı (AVAR) olarak görev yapmıştı.


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