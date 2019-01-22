Başakşehir Demba Ba'yı bu video ile duyurdu. 22 Ocak 2019, Salı

Devre arası transfer döneminde Robinho'yu kadrosuna katan Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da transfer ederek flaş bir transfere imza attı. Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı transfer ettiğini "Hoş geldin Demba ba" paylaşımıyla duyurdu.