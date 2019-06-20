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Başakşehir Adebayor için veda mesajı yayınladı (Video)

20.06.2019 18:21

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Emmanuel Adebayor ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Adebayor'a kariyerinde başarılar dilendi.


Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emanuel Adebayor ile yollarını ayırdığı açıkladı. 2016 yılında Başakşehir'in kadrosuna kattığı 35 yaşındaki forvet oyuncusu geçen sezon 19 maçta forma giymiş ve 3 gol atma başarısı göstermişti.

Başakşehir'in yaptığı açıklama
Sahada terinin son damlasına kadar savaşan @E_Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

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