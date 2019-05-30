Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı 30.05.2019 14:55

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı için resmi sayfaları üzerinden bir veda mesajı yayınladı.