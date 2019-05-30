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Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını açıkladı

30.05.2019 14:55

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı için resmi sayfaları üzerinden bir veda mesajı yayınladı.


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