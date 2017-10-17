Barzani ayaklar altında!

İsrail destekli Barzani gayrimeşru referandumla kendi sonunu hazırladı. Bölge için tehlikeli hamleler yapan Barzani onca uyarılara rağmen geri adım atmadı. Barzani, Kerkük'e PKK'lı teröristleri yerleştirdi. Irak ordusu ise dün gece saatlerinde Kerkük'e operasyon başlattı. 24 saat geçmeden Kerkük'te kontrol sağlandı. Irak ordusuna ait güçler Kerkük'ü ele geçirdi. Barzani'nin posterleri ayaklar altında ezildi...
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bu serefsiz aynisini saddama yapmisti ilahi adalet
barzani denilen hain petrol hirsizi israilin usakligini yapiyor bedelini ödeyeceksin eskiya serefsizi.
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