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Barzani ayaklar altında!

16 Ekim 2017, Pazartesi
İsrail destekli Barzani gayrimeşru referandumla kendi sonunu hazırladı. Bölge için tehlikeli hamleler yapan Barzani onca uyarılara rağmen geri adım atmadı. Barzani, Kerkük'e PKK'lı teröristleri yerleştirdi. Irak ordusu ise dün gece saatlerinde Kerkük'e operasyon başlattı. 24 saat geçmeden Kerkük'te kontrol sağlandı. Irak ordusuna ait güçler Kerkük'ü ele geçirdi. Barzani'nin posterleri ayaklar altında ezildi...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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oflu baba oflu baba

bu serefsiz aynisini saddama yapmisti ilahi adalet

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hayır0
cevapla 16.10.2017 23:17
sdxyx sdxyx

barzani denilen hain petrol hirsizi israilin usakligini yapiyor bedelini ödeyeceksin eskiya serefsizi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.10.2017 22:11
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