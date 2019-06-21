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Bartın'daki sel faciasından acı haber! 11 yaşındaki çocuğun cenazesi bulundu (Video)

21.06.2019 10:22

Son dakika haberine göre Bartın'da dün öğleden sonra başlayan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılıp kaybolan İsa Akgün'ün (11) cenazesi bulundu.


Bartın'da dün öğleden sonra etkili olan sağanakta sel sularına kapılan İsa Akgün'ün (11), kaybolduğu yerden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta, çamura saplanmış cansız bedeni bulundu.
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