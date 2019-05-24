Haberler Web TV Bartın'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayıp sabaha kadar başında bekledi

Bartın'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayıp sabaha kadar başında bekledi

24.05.2019 14:32

Bartın'da 47 yaşındaki Erhan Dabaz 65 yaşındaki annesi Hatice Dabaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklama eyleminden sonra annesinin başında bekleyen Dabaz'ı emniyet güçleri yakaladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları