Bartın'da 47 yaşındaki Erhan Dabaz 65 yaşındaki annesi Hatice Dabaz'ı bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklama eyleminden sonra annesinin başında bekleyen Dabaz'ı emniyet güçleri yakaladı.
Bartın'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayıp sabaha kadar başında bekledi24.05.2019 14:32
- Bartın'da kan donduran olay! Annesini bıçaklayıp sabaha kadar başında bekledi
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