Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender Amasra'da yaşamını yitirdi 08 Aralık 2018, Cumartesi

Bartın Vali Yardımcısı olan Erkan Kalender, Amasra'da geçirdiği kaza nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalender'in bir hafta önce Enise Anül ile evlendiği öğrenildi.

Amasra'dan Bartın istikametine seyreden Erkan Kalender yönetimindeki 74 DA 402 plakalı otomobil, Amasra tüneli Bartın çıkışında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kalender, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalender, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



BİR HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kalender'in bir hafta önce Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün merasimiyle dünyaevine girdiği öğrenildi.



Bu arada, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı hastaneye gelerek Kalender'in durumu hakkında bilgi aldı.



Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erkan Kalender'i elim bir kaza sonucu kaybettiklerini söyledi. Kazadan sonra hem ambulansta hem de hastanede tıbbın gerektirdiği tüm müdahalelerin yapıldığını belirten Güner, "Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabii olay sıcak şu anda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." diye konuştu.