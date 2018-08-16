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Barkod uyarısı! "868 ve 869" ile başlıyorsa...

16 Ağustos 2018, Perşembe

Başkan Erdoğan'ın yerli üretimi destekleyen çağrısına Türk halkının cevabı gecikmedi. Üstelik yalnızca yastık altındakiler ekonomiye kazandırılmıyor; tekstilden, teknolojiye pek çok üründe de yerli malı teşvik ediliyor. Peki bir ürünün yerli olup olmadığını kolayca nasıl anlarız? işte detaylar...

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