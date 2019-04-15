Haberler Web TV Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu

Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu

15.04.2019 13:23

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durdu. Omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları