Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarparak durdu. Omuz ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü hastanede tedaviye alınırken, otomobilin uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu görüldü.
Bariyerlere saplanan otomobil, uçuruma düşmekten kurtuldu15.04.2019 13:23
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