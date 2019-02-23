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Barış Yarkadaş açıkladı! CHP, 24 Haziran hezimeti sonrası psikiyatriye gitti

23.02.2019 17:00

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, 24 Haziran seçim yenilgisi sonrası CHP yönetiminin Türkiye Psikiyatri Derneği'ne başvurduğunu açıkladı. Yarkadaş, CHP'nin politikaları, aday belirleme yöntemleri, ortaya koyduğu adaylar çıkınca iyice CHP seçmeninde soğuma oldu. CHP'nin bu konuda bir çözüm aradığını, hatta Psikiyatristler Derneği'ne gittiğini gördük." dedi.


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