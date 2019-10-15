Barış Pınarı Harekatı'yla bir kez daha deşifre oldu! PYD/PKK'nın DEAŞ'la kirli ittifakını İngilizler 2 yıl önce ortaya çıkarmıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle PKK/YPG’nin kirli sırları da bir bir ortaya dökülüyor. ABD'nin YPG'ye yaptığı silah yardımları için "DEAŞ ile mücadele ediyorlar" bahanesini gerekçe gösterdiği herkes tarafından biliniyor ama gerçek bilindiği gibi değil. Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra YPG/PKK'nın kontrolünde bulundurduğu hapishaneden DEAŞ'lı teröristlerin kaçmasına göz yumuldu, YPG’li teröristlerin içerideki DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler ise 2017 Ekim ayında yüzlerce DEAŞ'lı teröristin ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak şehri konvoylar halinde terk etmesini akıllara getirdi ve kanlı ittifakın devam ettiğini gözler önüne serdi.
Barış Pınarı Harekatı'yla bir kez daha deşifre oldu! PYD/PKK'nın DEAŞ'la kirli ittifakını İngilizler 2 yıl önce ortaya çıkarmıştı15.10.2019 01:47
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