Barış Pınarı Harekatı'nı anbean aktaran A Haber yayınları neden hedefte? 14.10.2019 19:15

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı Türk halkı ve dünya kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak için canını dişine takan A Haber’e karşı sosyal medyada kirli bir provokasyon yürütülüyor. Dün sabah saatlerinde A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ın kendisini korumak için yere yattığı anlar bir fotoğraf karesi üzerinden kirli bir oyunun hedefi oldu. Peki A Haber yayınları neden hedefte? Kerim Ulak canlı yayında yaşanan o anları ve A Haber’in neden hedef alındığını anlattı.