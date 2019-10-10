Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntü! Elebaşı Öcalan’ın posterleri böyle söküldü

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Ordusu’na eşlik eden Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Son olarak çekilen görüntülerde SMO güçleri Tel Abyad'a bağlı El Yabse köyünden çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı. Videoda köyün YPG/PKK terör örgütünden temizlendiği ifade ediliyor. Bir görüntüde de Terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin söküldüğü ve araçların akasında sürüklendiği görülüyor. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntü! Elebaşı Öcalan’ın posterleri böyle söküldü10.10.2019 16:43
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