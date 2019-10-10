Haberler Web TV Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntü! Elebaşı Öcalan’ın posterleri böyle söküldü

Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntü! Elebaşı Öcalan’ın posterleri böyle söküldü

10.10.2019 16:43

Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Ordusu’na eşlik eden Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin ilerleyişi devam ediyor. Son olarak çekilen görüntülerde SMO güçleri Tel Abyad'a bağlı El Yabse köyünden çektikleri videoyu sosyal medyada yayınladı. Videoda köyün YPG/PKK terör örgütünden temizlendiği ifade ediliyor. Bir görüntüde de Terör örgütü elabaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin söküldüğü ve araçların akasında sürüklendiği görülüyor. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan köylerden kaçan teröristlerin bıraktığı silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları